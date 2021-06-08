Телеведуча Леся Нікітюк показала в стилньому костюмі, як старанно тренується після відпустки
Популярна телеведуча звикла балувати шанувальників пікантними знімками. Леся у відпустці охоче позує в бікіні, демонструє підтягнуті форми і виблискує довгими ногами в коротких шортиках або міні-сукні. При цьому зірка не любить занадто зухвалі вбрання і не переходить межу відвертості.
Щоб бути у формі, зірка підкреслює: вона особливого нічого не робить, просто не забуває про правильне харчування, не їсть м'яса і періодично займається спортом. Якщо раніше вона робила це стабільно, то тепер через зайнятість часто переривала свої тренування. Цього разу Нікітюк мало не щодня показує, як тренується.
Дочка Пугачової Орбакайте у вечірній сукні вразила виглядом публіці: "Змію на грудях пригріла"
Сто тисяч за ніч з Астаф'євою, продюсер Сердючки розкрив ганебні таємниці шоубізу: "Багато дівчат..."
19-річного переможця "Голосу країни" Сасанчина відмовляють від весілля: "Вона йому не пара, хижий погляд"
В Одесі молодий робітник зірвався з висоти 8-го поверху, кадри НП: медики рятують йому життя
Над Булітко з "Дизель шоу" познущалися в Миколаєві, з'явилися кадри: "З вікна готелю..."
Однак, робить це Леся вже не одна, а під чуйним наглядом тренера. На новому Селфі втомлена і мокра після занять Леся чесно написала:
"Я на спорті. Крапелька поту-доказ!».
До слова, заради стрункої фігури Леся відмовилася від мучного і солодкого. Нікітюк п'є багато води, чаю, але не відмовляється від кави. Раціон телеведучої складається з салатів, огірків, помідорів і супів, але вже без червоного м'яса.
Ми також писали, що Леся звикла показувати в Instagram частину свого життя. А всі експерименти з образами, зміни зачіски і стилю зірка із задоволенням коментує, не боячись критики в мережі. З притаманною самоіронією, Нікітюк любить підмітити власні недоліки.
Однак, під час своїх перетворень зірка іноді переборщує з пікантністю. Наприклад, Востаннє Леся постала перед шанувальниками в чорному маленькому бікіні і костюмі з однієї чорної сіточки. Акцент причому зірка зробила на томному виразі обличчя і новій зачісці з накладними темно-русявими пасмами.
"Або все-таки костюм" останній шанс?😁 На другій фотці максимально Кайлі Дженнер", - пише Леся.
Нагадавши, Нікітюк насмішила зовнішнім виглядом, похвалившись "нескінченними" ногами:"Полякова відпочиває".
Як повідомляла Politeka, Нікітюк з великим розрізом нарвалася на зауваження через безглузду помилку: "і ніяк інакше!".
Також Politeka писала, Нікітюк, розкривши декольте, повідала про нові відчуття:"місце зустрічі одеських бандитів".