Телеведуча Леся Нікітюк показала в стилньому костюмі, як старанно тренується після відпустки

Популярна телеведуча звикла балувати шанувальників пікантними знімками. Леся у відпустці охоче позує в бікіні, демонструє підтягнуті форми і виблискує довгими ногами в коротких шортиках або міні-сукні. При цьому зірка не любить занадто зухвалі вбрання і не переходить межу відвертості.

Щоб бути у формі, зірка підкреслює: вона особливого нічого не робить, просто не забуває про правильне харчування, не їсть м'яса і періодично займається спортом. Якщо раніше вона робила це стабільно, то тепер через зайнятість часто переривала свої тренування. Цього разу Нікітюк мало не щодня показує, як тренується.

Однак, робить це Леся вже не одна, а під чуйним наглядом тренера. На новому Селфі втомлена і мокра після занять Леся чесно написала:

"Я на спорті. Крапелька поту-доказ!».

До слова, заради стрункої фігури Леся відмовилася від мучного і солодкого. Нікітюк п'є багато води, чаю, але не відмовляється від кави. Раціон телеведучої складається з салатів, огірків, помідорів і супів, але вже без червоного м'яса.

Ми також писали, що Леся звикла показувати в Instagram частину свого життя. А всі експерименти з образами, зміни зачіски і стилю зірка із задоволенням коментує, не боячись критики в мережі. З притаманною самоіронією, Нікітюк любить підмітити власні недоліки.

Однак, під час своїх перетворень зірка іноді переборщує з пікантністю. Наприклад, Востаннє Леся постала перед шанувальниками в чорному маленькому бікіні і костюмі з однієї чорної сіточки. Акцент причому зірка зробила на томному виразі обличчя і новій зачісці з накладними темно-русявими пасмами.

"Або все-таки костюм" останній шанс?😁 На другій фотці максимально Кайлі Дженнер", - пише Леся.

Нагадавши, Нікітюк насмішила зовнішнім виглядом, похвалившись "нескінченними" ногами:"Полякова відпочиває".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк з великим розрізом нарвалася на зауваження через безглузду помилку: "і ніяк інакше!".

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