Телеведущая Леся Никитюк показала в стилньом костюме, как усердно тренируется после отпуска

Популярная телеведущая привыкла баловать поклонников пикантными снимками. Леся в отпуске охотно позирует в бикини, демонстрирует подтянутые формы и сверкает длинными ногами в коротких шортиках или мини-платья. При этом звезда не любит слишком дерзкие наряды и не переходит черту откровенности.

Чтобы быть в форме, звезда подчеркивает: она особенного ничего не делает, просто не забывает о правильном питании, не ест мяса и периодически занимается спортом. Если ранее она делала это стабильно, то теперь из-за занятости часто прерывала свои тренировки. В этот раз Никитюк чуть ли не каждый день показывает, как тренируется.

Однако, делает это Леся уже не одна, а под чутким присмотром тренера. На новом селфи уставшая и мокрая после занятий Леся честно написала:

«Я на спорте. Капелька пота – доказательство!».

К слову, ради стройной фигуры Леся отказалась от мучного и сладкого. Никитюк пьет много воды, чая, но не отказывается от кофе. Рацион телеведущей состоит из салатов, огурцов, помидоров и супов, но уже без красного мяса.

Мы также писали, что Леся привыкла показывать в Инстаграм часть своей жизни. А все эксперименты с образами, смены прически и стиля звезда с удовольствием комментирует, не боясь критики в сети. С присущей самоиронией, Никитюк любит подметить собственные недостатки.

Однако, во время своих преображений звезда иногда перебарщивает с пикантностью. К примеру, в последний раз Леся предстала перед поклонниками в черном маленьком бикини и костюме из одной черной сеточки. Акцент причем звезда сделала на томном выражении лица и новой прическе с накладными темно-русыми прядями.

«Или всё-таки костюм «Последний шанс?😁 На второй фотке максимально Кайли Дженнер», - пишет Леся.

Напомним, Никитюк насмешила внешним видом, похваставшись "бесконечными" ногами: "Полякова отдыхает".

Как сообщала Politeka, Никитюк с большим разрезом нарвалась на замечание из-за нелепой ошибки: "И никак иначе!".

Также Politeka писала, Никитюк, распахнув декольте, поведала о новых ощущениях: "Место встречи одесских бандитов".