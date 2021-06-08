Щось пішло не так

Обранець "Холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт поділився новими кадрами, знятими на відпочинку

Як передає Politeka.net, улюблений Ксенії Мішиної поділився кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Зараз пара відпочиває в Карпатах, де насолоджується чудовими пейзажами і займається духовними практиками.

Так, Мішина раніше показала своїм шанувальникам місце, де вони з Еллертом будуть медитувати і всіляко насолоджуватися відпочинком - це великий дерев'яний будинок в горах, оточений густим лісом, до якого, на подив парочки, не так-то просто дістатися. До будови веде величезна сходи, піднятися на яку - вже випробування.

Крім того, кохані випробували себе, спробувавши стояти на цвяхах.

Схоже, подібні практики вимотали Мішину, або ж навпаки допомогли повністю розслабитися і забути про всякі графіки. Так чи інакше, але встати рано вранці, як домовилася з Олександром напередодні, Ксенія не змогла.

При цьому Еллерт не упустив можливості "дорікнути" кохану.

"Домовилися прокинутися о 5 ранку. Спізнюється на 2,5 години», - прокоментував він сторіс, в яких показав Сплячу Мішину.

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