Актриса Ксенія Мішина, яка вирушила з Олександром Еллертом в Карпати, порадувала фанатів свіжими кадрами

Так, перша українська "Холостячка" разом із переможцем шоу та своїм коханим вирішила влаштувати міні-відпустку далеко від "цивілізації". Мішина, як відомо, захоплюється йогою і медитацією, а Еллерт розділяє її хобі. Парочка з друзями вирушили в гори на Західну Україну на так званий ретрит - проведення часу, присвячене духовній практиці.

У своїх нових "сторіз" Мішина розповіла, що з ранку закохані займалися, власне, тим, заради чого приїхали, а потім вирішили втекти від усіх в ліс на романтичне побачення. Парочка перебувала вже в авто, і їх кумедний діалог потрапив на камеру.

"Ми з Олександром Батьковичем поробили всі медитації, техніки і...", - почала говорити Ксенія, коли Олександр влучно її перервав, - Валимо звідси!"

"І йоги, і вирішили з'їздити за морозивом, а потім ми підемо з ним в лісочок, взяли пледик, посидимо почитаємо наші книжечки...", - продовжила актриса, розкривши деталі побачення.

Еллерт у своїй гумористичній манері вставив п'ять копійок:

"І у борсука заберемо 70 гривень, він з "Холостячки" винен досі", - повідомив вчоловік. Дійсно, щось подібне вони вже переживали під час зйомок "Холостячки", коли Еллерт та інші учасники, включаючи головну героїню Мішину, тиждень жили в лісі.

"Шкода борсучка)))", - підписала кадри Ксенія.

До цього ми розповідали, актриса показала, яке випробування чекало їх з коханим по приїзду до Карпат. Виявляється, щоб дістатися до місця, де проходять медитації, потрібно піднятися на величезні сходи з 800 ступенями.

Нагадаємо, Мішина показала, яке важке випробування чекало їх з Еллертом в Карпатах: "привід поднакачать собі..."

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