Відома російська співачка Алла Пугачова і її зірковий чоловік Максим Галкін вже більше семи років є батьками двійнят Гаррі і Лізи
Як повідомляє Politeka.net, дітей парі народила сурогатна мати. Практично з дитинства діти зірок на виду. Максим Галкін активно ділиться з шанувальниками відео і фотографіями зі своїми дітьми, показуючи їх таланти і повсякденне життя.
Варто відзначити, що Ліза і Гаррі вже й самі стали справжніми зірками. У мережі у них є маса фан-сторінок, де публікують архівні фото з ними. На одній з таких сторінок з'явився знімок з ще зовсім маленькими дітьми. Ліза була вбрана в красиву сукню, а Пугачова і Галкін світилися від щастя поруч з малюками.
"Сім'я-єдиний стійкий наріжний камінь, який я знаю. Так само як і єдина по-справжньому працююча установа, яка мені відома, є сім'єю", - підписали фото автори аккаунта.
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У коментарях зірковій родині залишили масу приємних слів.
"Яка красива і щаслива сім'я, приємно дивитися", "щастя вам і любові", "Красива сім'я", "Які ви класні, чарівні! Просто очей не відвести", "Скажу просто - це щастя", "Яке дивовижне найкраще фото. Лізонька солодка дівчинка", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Аллу Пугачову зняли в обіймах довговолосого коханця, фото вже в мережі: "Дві зірки".
Як повідомляла Politeka, Аллу Пугачову, яку всі бояться, довели до сліз на публіці: "негідник".
Також Politeka писала, що діти Пугачової і Галкіна "засунули" в кут старшу сестру Орбакайте і її синів: "красені які".