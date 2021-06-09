Відома російська співачка Алла Пугачова і її зірковий чоловік Максим Галкін вже більше семи років є батьками двійнят Гаррі і Лізи

Як повідомляє Politeka.net, дітей парі народила сурогатна мати. Практично з дитинства діти зірок на виду. Максим Галкін активно ділиться з шанувальниками відео і фотографіями зі своїми дітьми, показуючи їх таланти і повсякденне життя.

Варто відзначити, що Ліза і Гаррі вже й самі стали справжніми зірками. У мережі у них є маса фан-сторінок, де публікують архівні фото з ними. На одній з таких сторінок з'явився знімок з ще зовсім маленькими дітьми. Ліза була вбрана в красиву сукню, а Пугачова і Галкін світилися від щастя поруч з малюками.

"Сім'я-єдиний стійкий наріжний камінь, який я знаю. Так само як і єдина по-справжньому працююча установа, яка мені відома, є сім'єю", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях зірковій родині залишили масу приємних слів.

"Яка красива і щаслива сім'я, приємно дивитися", "щастя вам і любові", "Красива сім'я", "Які ви класні, чарівні! Просто очей не відвести", "Скажу просто - це щастя", "Яке дивовижне найкраще фото. Лізонька солодка дівчинка", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Аллу Пугачову зняли в обіймах довговолосого коханця, фото вже в мережі: "Дві зірки".

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