Популярна українська співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) показала кадри з розбитою машиною

Артистка зараз активно розвиває свою сольну кар'єру, пише Politeka.net. 10 років співачка виступала в групі "Время и Стекло", але вирішила йти далі.

Красуня вже випустила кліп, міні-альбом, а також дала свій перший сольний концерт.

Зараз зірка готує своїх шанувальників до нової прем'єри. Дорофєєва опублікувала тизер нового кліпу на пісню "Почему", приголомшивши кадрами. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах відображено страшної "ДТП" - авто звалилося з моста, а Надя лежала в крові на асфальті.

За день кадри зібрали понад 20 тисяч переглядів і багато коментарів.

"При зйомці цього кліпу не постраждав жоден автомобіль жодна Дорофєєва", " На південному мосту провалилася?😅 ", "Горить моя душа з нетерпінням💥 🔥 🔥", " мені здалося, що Надя тут руда. Вона своїм образом нагадала мені кліп "Кафель", "Скопіювала ідею у представника Швейцарії на Євробачення 2021"," вже впевнена, що кліп бомба", " як же я злякалася коли побачила перевернуту машину😳", "Надійко, чекаємо дуже-дуже", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Потап в інтерв'ю "Зірковому шляху" розповів, що Надя Дорофєєва дозріла до свого сольного проекту, а її вже колишній колега Позитив – потужний крутий автор, композитор і молодий продюсер, який також продовжить розвиватися.

Нагадаємо, Дорофєєва і Позитив вперше після розпаду " Время и Стекло "зустрілися на сцені:" подарунок для всіх шанувальників!"

Як повідомляла Politeka, чоловік Дорофєєвої Дантес осоромився на зйомках, збентеживши новим кадром: "боляче дивитися".

Також Politeka писала, що на чоловіка Дорофєєвої Дантеса " напали "в українській глибинці:"Вовчара атакував".