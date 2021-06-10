Популярная украинская певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) показала кадры с разбитой машиной
Артистка сейчас активно развивает свою сольную карьеру, пишет Politeka.net. 10 лет певица выступала в группе "Время и Стекло", но решила идти дальше.
Красотка уже выпустила клип, мини-альбом, а также дала свой первый сольный концерт.
Сейчас звезда готовит своих поклонников к новой премьере. Дорофеева опубликовала тизер нового клипа на песню "Почему", ошарашив кадрами. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Дочь Лорак растет копией ее бывшего мужа Мурата, как она выглядит сейчас: "Все таки быстро летит время"
Экс-бойфренд Мишель Андраде Ломакин сделал печальное признание: "Очень долго пытался..."
Кароль заставили краснеть, подловив ее за кулисами с Даном Баланом: "Вы вместе?"
Солнечное затмение в Украине 10 июня: для кого это опасно и как уберечься
Жертвой тяжелого ДТП оказалась известная российская певица, кадры с места: "Навсегда останется в нашей памяти"
На кадрах запечатлено страшное "ДТП" - авто рухнуло с моста, а Надя лежала в крови на асфальте.
За день кадры собрали более 20 тысяч просмотров и много комментариев.
"При съемке этого клипа не пострадал ни один автомобиль ни одна Дорофеева", "На южном мосту провалилась?😅", "Горит моя душа с нетерпением 💥🔥🔥", "Мне показалось, что Надя тут рыжая. Она своим образом напомнила мне клип "Кафель", "Скопировала идею у представителя Швейцарии на Евровидение 2021", "Уже уверена, что клип бомба", "Как же я испугалась, когда увидела перевернутую машину 😳", "Наденька, ждем очень-очень", - написали пользователи сети.
Напомним, Потап в интервью " Зірковому шляху" рассказал, что Надя Дорофеева созрела к своему сольному проекту, а ее уже бывший коллега Позитив – мощный крутой автор, композитор и молодой продюсер, который также продолжит развиваться.
Напомним, Дорофеева и Позитив впервые после распада "Время и Стекло" встретились на сцене: "Подарок для всех поклонников!"
Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес оконфузился на съемках, смутив новым кадром: "Больно смотреть".
Также Politeka писала, что на мужа Дорофеевой Дантеса "напали" в украинской глубинке: "Волчара атаковал".