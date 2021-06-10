Популярная украинская певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) показала кадры с разбитой машиной

Артистка сейчас активно развивает свою сольную карьеру, пишет Politeka.net. 10 лет певица выступала в группе "Время и Стекло", но решила идти дальше.

Красотка уже выпустила клип, мини-альбом, а также дала свой первый сольный концерт.

Сейчас звезда готовит своих поклонников к новой премьере. Дорофеева опубликовала тизер нового клипа на песню "Почему", ошарашив кадрами. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах запечатлено страшное "ДТП" - авто рухнуло с моста, а Надя лежала в крови на асфальте.

За день кадры собрали более 20 тысяч просмотров и много комментариев.

"При съемке этого клипа не пострадал ни один автомобиль ни одна Дорофеева", "На южном мосту провалилась?😅", "Горит моя душа с нетерпением 💥🔥🔥", "Мне показалось, что Надя тут рыжая. Она своим образом напомнила мне клип "Кафель", "Скопировала идею у представителя Швейцарии на Евровидение 2021", "Уже уверена, что клип бомба", "Как же я испугалась, когда увидела перевернутую машину 😳", "Наденька, ждем очень-очень", - написали пользователи сети.

Напомним, Потап в интервью " Зірковому шляху" рассказал, что Надя Дорофеева созрела к своему сольному проекту, а ее уже бывший коллега Позитив – мощный крутой автор, композитор и молодой продюсер, который также продолжит развиваться.

Напомним, Дорофеева и Позитив впервые после распада "Время и Стекло" встретились на сцене: "Подарок для всех поклонников!"

Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес оконфузился на съемках, смутив новым кадром: "Больно смотреть".

Также Politeka писала, что на мужа Дорофеевой Дантеса "напали" в украинской глубинке: "Волчара атаковал".