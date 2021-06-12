Відома українська актриса Ольга Сумська прогулялася по Києву і показала яскраві кадри в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ольга Сумська, яка нещодавно разом з чоловіком Віталієм Борисюком відзначила 25-ту річницю весілля, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Цього разу артистка у своїх сторіс виклала кілька кадрів з центру Києва, на яких показала незвичайне і дуже красиве природне явище – веселку.

Схоже, Ольга була в центрі української столиці не просто так, а на зйомках. Кілька кадрів бекстейджа вона теж показала. Однак найбільше привертають увагу відео красивої веселки над головним Майданом Києва. Схоже, тільки що пройшов дощ і тут же виглянуло сонечко, ось і з'явилася Веселка, яку актриса встигла зняти. "Прямо зараз", - підписала сторіс Сумська.

До слова, нещодавно Ольга виклала у своєму мікроблозі яскраве фото у вишиванці, а в підписі до нього розповіла про свій перший візит до Києва. "Ми поїхали на екскурсію по Києву, я вперше побачила Наживо велич і красу Софії Київської, Лаври, Золотих воріт! Закохалася в столицю назавжди і відчула тоді, що буду жити саме в цьому неймовірно красивому місті, він здався мені рідним".

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