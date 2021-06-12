Известная украинская актриса Ольга Сумская прогулялась по Киеву и показала яркие кадры в соцсети

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно вместе с мужем Виталием Борисюком отметила 25-ю годовщину свадьбы, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз артистка в своих сторис выложила несколько кадров из центра Киева, на которых показала необычное и очень красивое природное явление – радугу.

Похоже, Ольга была в центре украинской столицы не просто так, а на съемках. Несколько кадров бекстейджа она тоже показала. Однако больше всего привлекают внимание видео красивейшей радуги над главным Майданом Киева. Похоже, только что прошел дождь и тут же выглянуло солнышко, вот и появилась радуга, которую актриса успела заснять. "Прямо сейчас", - подписала сторис Сумская.

К слову, недавно Ольга выложила в своем микроблоге яркое фото в вышиванке, а в подписи к нему рассказала о своем первом визите в Киев. "Мы поехали на экскурсию по Киеву, я впервые увидела вживую величие и красоту Софии Киевской, Лавры, Золотых ворот! Влюбилась в столицу навсегда и почувствовала тогда, что буду жить именно в этом невероятно красивом городе, он показался мне родным".

Напомним, Сумская полезла с поцелуями к самой богатой певице Украины и ее мужу-миллиардеру, кадры: "Можно к вам?".

Как сообщала Politeka, 54-летняя Сумская ошеломила цветущей красотой на встрече с фотографом: повезло Борисюку.

Также Politeka писала, Дочь Сумской Антонина Паперная удивила откровением об отношениях с матерью: "Не поняла, как можно…".