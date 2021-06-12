Дружина гумориста Євгенія Кошового з "Квартал 95" показала миле фото молодшої дочки

Як повідомляє Politeka.net, дружина "кварталівця" Євгенія Кошового Ксенія, на відміну від чоловіка не дуже публічна. Він рідко з'являється на світських заходах і більше зайнята вихованням дітей – дочок Варвари і Серафими, які здорово подорослішали За останній час. А нещодавно у своєму Instagram жінка опублікувала милий кадр, на якому показала молодшу дочку, яка мріє стати співачкою.

На кадрі, який Ксенія виклала в сторіс можна побачити маленьку Серафиму, яка сидить на гойдалках. Малятко з'явилося перед камерою в цікавому світлому костюмчику з білими кросівками. Її волосся зібране в хвостики і злегка розпатлане вітром, а на обличчі мила посмішка, видно, що вона в гарному настрої. До слова, батько Серафими Євген Кошовий в інтерв'ю зізнавався, що його молодша дочка мріє стати співачкою і вже займається музикою.

Відзначимо, що кілька місяців тому Ксенія Кошова викладала у своєму мікроблозі яскраві кадри з сімейної фотосесії, на яких показала не тільки себе і чоловіка, але і дочок. Користувачі відзначили, що дівчатка ростуть просто красунями, і вони здорово підросли за останній час.

"Молодці", "Дуже милі, чудові", "Ви класні", "Красива сім'я! Всі хороші! Посилаю вам промені щастя", "А Варвара як подорослішала, просто наречена-красуня", "Очей не відвести", "Красиві дівчатка! Як природа порівну поділила, старша дочка на маму схожа, а молодша – татова копія", - пишуть фанати в коментарях до сімейного фото Кошових.

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