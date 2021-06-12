Співачка Аліна Гросу здивувала і зворушила шанувальників милим відео з маленьким братом

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і актриса Аліна Гросу, яка кілька місяців тому розлучилася з чоловіком Олександром Комковим, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в соцмережі Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася з шанувальниками кадрами зі зйомок кліпу, на яких її просто не впізнати.

Аліна записала сторіс по дорозі на зйомки кліпу і розповіла, що це буде за відеоробота, а також показала свої перетворення і образи, які шанувальники потім зможуть побачити в її кліпі.

"Всім привіт! Ми зараз їдемо на зйомку. Ми будемо знімати новий кліп на пісню "Малиновые губы". Я дуже сподіваюся, що Вам зайде, тому що мені вже зайшло. Ми будемо знімати всю ніч сьогодні", - розповіла Гросу.

На знімках, які співачка показала в соцмережі можна побачити, що вона змінила кілька образів і зачісок. Так, на деяких кадрах зірка відобразила себе в гримерці біля дзеркала в строкатому яскравому платті з високим хвостом, у якого половина чи не червона, а на її обличчі яскравий макіяж.

Також Аліна показала себе з "малиновим волоссям" - на деяких кадрах у неї зачіска-каре в об'ємному укладанні і насиченого рожевого кольору, а на обличчі яскравий макіяж з пухкими губами. Вбрання для кліпу вона теж вибрала дуже яскраве в рожевих тонах.

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