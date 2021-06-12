Співачка Санта Дімопулос показала яскравий кадр і відповіла на цікаві питання від шанувальників

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, колишня учасниця тріо "ВІА Гра" і зірка "Танців з зірками" Санта Дімопулос часто радує шанувальників яскравими фото в своєму мікроблозі в Instagram. Нещодавно зірці поставили цікаве питання щодо дружби в українському шоу-бізнесі, на який вона відверто відповіла у своїх сторіс, додавши ще й своє гаряче фото.

Питання від шанувальників звучить так: "Чи є подруги з шоу-бізнесу, з якими змушені підтримувати відносини?".

На це Санта відповіла досить відверто, видавши всю таємницю української зоряної тусовки. "Слово вимушена - коротка форма страждального дієприслівника, що вже мені не підходить. Я нічого не вимушена робити, слава Богу. А з шоу-бізнесом все складно, там поголовно всі з поламаною психікою і там більше про вигоду, ніж про дружбу. У мене багато приятелів, людей, які мені симпатичні і приємні", - відповіла Дімопулос на питання від шанувальників.

Зазначимо, що у відповідь артистка доповнила цікавим фото, на якому позує в чорному мереживному вбранні цікавого фасону. цей наряд підкреслив витончені форми і струнку фігуру красуні. Її волосся зачесане в акуратну зачіску, а на обличчі яскравий макіяж і сліпуча посмішка.

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