Українська співачка Настя Каменських сколихнула мережу несподіваними кадрами

Як повідомляє Politeka.net, відео зі співачкою показали на сторінці «Зірковий шлях» в Instagram.

"Чарівна NK бажає літнього настрою. І хоча погода мало нагадує жарку пору року, відео це виправить", - підписані кадри.

У ролику Каменських відображена в купальнику. Вона приймає різні пози перед камерою. При цьому уважні користувачі Мережі помітили. На у неї на руці немає обручки.

"Красуня! Тільки ось чому без обручки?» ,- пишуть в коментарях.

"Таке відчуття, що вона в купальниках постійно ходить. Невже немає інших цінностей", - обурилися інші.

Як відомо, Настя Камеських і Потап одружилися 23 травня 2019 року. Весілля пройшло в одному із заміських ресторанів під Києвом.

За словами співачки, її коханий, продюсер і репер Потап (Олексій Потапенко) дуже схожий на її батька.

"Я не підбирала, так випадково вийшло, а потім я зрозуміла, що він повністю схожий на мого батька. Гумором! У Льоші з Льошею просто однакові були жарти. Це правда. І взагалі... навіть не можу пояснити... ось ці флюїди, які людина передає, у них дійсно схожі. Не дарма ж кажуть, що дівчатка вибирають собі чоловіків схожих на тат", - поділилася Настя. До того ж, їх обох звуть Олексіями і обидва - Тельці за гороскопом.

Нагадавши, Каменських в обтягуючій сукні спантеличила" вагітним "зовнішнім виглядом:"вік нікого не щадить".

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