Співачка Світлана Лобода показала кадри свого гарячого тренування
38-річна Світлана Лобода ретельно стежить за своїм зовнішнім виглядом, повідомляє Politeka.net. Артистка правильно харчується, а також займається спортом.
Фігура зірки гідна заздрості, адже на ній ніяк не відбилися дві вагітності, а все завдяки наполегливим тренуванням.
У новому пості Instagram зірка показала, як вправляється під керівництвом тренера. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
На кадрах Світлана постала в чорному короткому топіку і білих обтягуючих лосинах. Зірка виконувала різні вправи.
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"Немає у мене вихідних... і не буде) ми завжди в строю😉 🤸 🎤 🎧", - написала артистка.
За дев'ять годин публікація зібрала понад 800 тисяч переглядів і багато коментарів.
"🙌❤️хороша"," я втомилася, поки це дивилася...", " Світлана, ви богиня, це найкрутіше відео з усіх))) мотивація)) спасибі!", "Світлана Сергіївна, робили ви, а захекалася я", "Будь ласка 🔥 🔥 побільше тренувань показуйте. Дуже мотивує! Буду чекати 😍😍😍", "Трудяга 🔥", "Ніжки як у балерини 👌", "🔥🔥🔥 молодчинка, так тримати", "Світлана ваша фігура🔥🔥🔥, так тримати ви найкраща😍", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, в раціоні Світлани Лободи - багато овочів і фруктів. Зірка не дотримується дієт, і в її запасі завжди є щось солодке. Артистка просто знає міру, а також дрібно харчується.
Артистка влаштовує собі два розвантажувальних дні, протягом яких їсть виключно бурий рис.
Нагадаємо, Лобода з божевільним декольте нарвалася на незвичне звернення молодого шанувальника: "Світлана Сергіївна...".
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