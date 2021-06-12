Українська співачка Оля Полякова показала процедури краси
Як передає Politeka.net, знімками артистка поділилася на своїй сторінці в Instagrram.
Відзначимо, що співачка візьме участь у першому випуску «МастерШеф. CELEBRITY». У кулінарній битві зійдуться зіркові блондинки і брюнетки - Оля Полякова, Аліна Гросу і Таяна проти команди Надії Мейхер, Ольги Цибульської і Даші Астаф'євої.
Напередодні виходу шоу, Оля Полякова вирішила показати, якими процедурами краси вона користується.
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"Не козячими вершками єдиними", - повідомила співачка в підписі до знімка, на якому вона лежить в кушетці фахівця.
Також Полякова зайнялася своїм манікюром і захопилася своєю зовнішністю після візиту до фахівців.
"Ну яке ж прекрасне обличчя після процедур, просто диво", - сказала на вигляд задоволена артистка.
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