Украинская певица Оля Полякова показала процедуры красоты
Как передает Politeka.net, снимками артистка поделилась на своей страничке в Instagrram.
Отметим, что певица примет участие в первом выпуске «МастерШеф. CELEBRITY». В кулинарной битве сойдутся звездные блондинки и брюнетки - Оля Полякова, Алина Гросу и Таяна против команды Надежды Мейхер, Ольга Цибульской и Даши Астафьевой.
Накануне выхода шоу, Оля Полякова решила показать, какими процедурами красоты она пользуется.
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"Не козьими сливками едиными", - сообщила певица в подписи к снимку, на котором она лежит в кушетке специалиста.
Также Полякова занялась своим маникюром и восхитилась своей внешностью после визита к специалистам.
"Ну какое же прекрасное лицо после процедур, просто чудо", - сказала на видео довольная артистка.
Напомним, Полякова в компании Каменских и Данилко закатила сцену ревности
А еще Politeka сообщала, что Полякова рассказала, как ее разыграли прямо на сцене, пришлось импровизировать
Также Politeka писала, что Полякова внезапно разрыдалась на шоу "Маска", проект ждут перемены