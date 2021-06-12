Украинская певица Оля Полякова показала процедуры красоты

Как передает Politeka.net, снимками артистка поделилась на своей страничке в Instagrram.

Отметим, что певица примет участие в первом выпуске «МастерШеф. CELEBRITY». В кулинарной битве сойдутся звездные блондинки и брюнетки - Оля Полякова, Алина Гросу и Таяна против команды Надежды Мейхер, Ольга Цибульской и Даши Астафьевой.

Накануне выхода шоу, Оля Полякова решила показать, какими процедурами красоты она пользуется.

"Не козьими сливками едиными", - сообщила певица в подписи к снимку, на котором она лежит в кушетке специалиста.

Также Полякова занялась своим маникюром и восхитилась своей внешностью после визита к специалистам.

"Ну какое же прекрасное лицо после процедур, просто чудо", - сказала на видео довольная артистка.

Напомним, Полякова в компании Каменских и Данилко закатила сцену ревности

А еще Politeka сообщала, что Полякова рассказала, как ее разыграли прямо на сцене, пришлось импровизировать

Также Politeka писала, что Полякова внезапно разрыдалась на шоу "Маска", проект ждут перемены





