Українська співачка Олександра Зарицька, вокалістка групи KAZKA, без сорому показала пишне тіло в купальнику

Як передає Politeka.net, новими кадрами вона поділилася з фоловерами в Instagram Stories.

28-річна солістка групи Kazka, учасниця шоу Голос країни і Х-фактор не соромиться своїх пишних форм, а також її не турбують стандарти, розраховані на худих довгоногих дівчат, які до останнього часу домінували на українській і світовій сценах.

Знаменитість повідомила всім шанувальникам, що сьогодні вона використовує свій вихідний за призначенням - піде приймати сонячні ванни.

Для цього вона одягла рожевий злитий купальник і сині окуляри, показавши видатний бюст, а потім не поспішаючи порухалася під музику.

Також вокалістка засвітила свої чорно-білі татуювання на плечах і грудях.

Не секрет, що Олександра велика любителька тату – на її тілі більше 10 малюнків.

Раніше ми писали, що Олександра Зарицька засвітилася в наряді з великим декольте. Красуня знімала себе на телефон, тому пишні форми було видно максимально близько.

Нагадавши, солістка KAZKA вразила виглядом, розстебнувши сорочку посеред заростей

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