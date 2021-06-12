Фіналістка шоу "Холостяк 11" з Михайлом Заливако Юля "Зайка" Бельченко заінтригувала милими фото в білій сукні

Після фіналу проекту дівчина намагається підвищити свою популярність, почавши активно вести блог в Instagram і рекламуючи свою роботу. При цьому Юлія встигає влаштовувати фотосесії. Схоже, після "Холостяка" прізвисько "Зайки" їй дуже навіть сподобалося і дівчина навіть випустила футболки з оригінальним принтом.

Тепер же Бельченко поділилася серією кадрів з новим образом. На представлених фото Юлія позувала в модній білій сукні і з ... зайчиком на руках. Білосніжний пухнастий звір став компаньйоном Юлії в новій фотосесії, яка розчулила мережу і викликала бурю з хвалебних коментарів в мережі.

"Як вам наші фото з Тотошею? 🐰 🐰 ",- поцікавилася дівчина під кадрами.

Ось що відповіли фанати:

"Дві зайчика😍; перша думка-Аліса в Країні чудес😍 🤗; чого так красиво?; Милота😍🔥; Я дуже хочу на місце Тотоші; Одного зайця дізнався; Виглядаєте як рідні 😉; Дуже ніжне😍; Вау🔥шикарна😍; милі зайчика🔥; Які милі 🥰; Образ Аліси в країні чудес😍🐰; Бозі, яке диво 😍».

Також раніше на сторінці проекту в Instagram з'явилося невелике відео-інтерв'ю, в ході якого дівчина відповіла на питання, що цікавлять фанатів. Зокрема вона розповіла про стосунки з однією з учасниць.

«З Розалі я не підтримую зв'язок, наші дружні стосунки закінчилися ще на проекті. Для мене, як на проекті, так і після нього, було дуже багато неприємних відкриттів, тому таких людей я, поруч з собою, бачити не хочу», - заявила дівчина.

Нагадаємо, що "Холостяк" Заливако стурбував сумним виглядом поряд з Ганною Богдан.

А ще Politeka писала, що екс-фаворитка "Холостяка" Юлія Зайка в кольорах замість одягу показала нову себе.

Також Politeka повідомляла, що змарніла на" Холостяку " Зайка ефектно з'явилася перед Заливако на пост-шоу.