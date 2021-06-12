Ксенія Мішина, яка стала першою українською "Холостячкою", провела незабутній тиждень зі своїм коханим Олександром Еллертом у горах

31-річна актриса активно ділилася в Instagram кадрами зі своєї міні-відпустки. Дівчина разом з Еллертром і друзями вирушила в Карпати на колективний ретрит, щоб позайматися йогою, помедитувати і всіляко духовно наповнитися на лоні природи.

У своєму новому пості в Instagram Мішина здивувала одкровенням, швидше, навіть осяянням, передає Politeka.net. Актриса опублікувала серію фото, на яких показала свою духовну практику. Зірка "шукала свій шлях" у зручному вбранні: гірчичному топі й темних лосинах. Але зовнішність, це останнє, про що думала в той момент Ксенія.

"Після таких перезавантажень, як ретрит особливо ясно усвідомлюєш, що реальне життя тут, а наша рутина - це ілюзорний світ. Я так довго шукала шлях до пізнання себе, ту дорогу, яка буде мені відкривати і показувати справжні призначення і бажання. І я абсолютно переконана в тому, що потрапляючи на такий шлях ви просто вже ніколи не зможете з нього зійти. Це як «чистий кайф»! <...> Тому що там про любов! Про безумовне щастя, яке особливо сильно відчувається поки що саме в такі моменти, але я дуже сподіваюся, що буде відчуватися завжди... Я усвідомила, що одна з моїх місій робити себе і людей щасливими :)", - поділилася Мішина.

Одним з перших в коментарях відгукнувся Еллерт, уточнивши: "...і себе ... і людей ... і мене 💚" (робити щасливими, - ред.).

Користувачі з ентузіазмом обговорили пост "Холостячки":

"Спасибі, що ділитеся. Хочу з вами наступного разу 🙌😇"

"Яка мила Ксюша))) ❤️"

"Взагалі вогонь😍 🔥❤️"

"Ідеально😍"

"Це прям по серцю ножем. Я так хотіла поїхати 😢"

"А я після вашої холостячки почала шлях змін себе і надихнули ви мене на це . Дякую"

Нагадаємо, Еллерт і Ксенія Мішина влаштували собі романтику з "пледиком" посеред лісу: "Шкода борсучка".

Як повідомляла Politeka, Еллерт повідав про кардинальні зміни в житті після "Холостячки": "і це ти ще не одружився".

Також Politeka писала, Еллерт у відпустці посміявся над Ксенією Мішиною в ліжку, особисті кадри: "спізнюється".