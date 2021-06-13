Внучка Народного артиста України, судді шоу" Танці з зірками " Григорія Чапкіса, 40-річна Анна Сафрончик, вразила фігурою на відпочинку

Красуня ретельно стежить за своєю зовнішністю, саме тому вона виглядає значно молодше свого віку, передавати Politeka.net. Анна не тільки використовує різні засоби для підтримки краси і зволоження шкіри, але також займається спортом.

На своєму недавньому відео в Instagram актриса постала в одному купальнику і показала свою витончену фігуру під час відпочинку в Греції. На фото Анна пильно дивиться в камеру, чіпаючи своє вологе волосся. На наступних знімках красуня наблизила своє обличчя, щоб показати фанатам молодість в 40 років.

"Неділя ❤️ Греція ", - написала Анна.

На фото красуня позує на тлі блакитного моря в одному міні-бікіні, демонструючи ідеальну фігуру.

За пару годин зібрала понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"Анна ти чудова, яка спортивна!!!!! 👏❤️❤️❤️❤️❤️", "Красуня!!", "Вау", " сорокарічні завжди красивіше"😜 😘 ", "Чудово @ annasafroncik 😍 😍 ", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, нещодавно Сафрончик вперше спробувала флайборд-вид екстремального спорту, що представляє собою польоти на спеціальній дошці, що приводиться в рух за рахунок реактивної сили потоку води, що нагнітається підключеним до флайборду гідроциклом або створюваної повітряно-реактивними двигунами, що працюють на гасі і прикріпленими до флайборду.

Нагадавши, 40-річна внучка Чапкіса в яскравому бікіні показала, як стати королевою пляжу: "прекрасна русалка".

Як повідомляла Politeka, дочка Чапкіса з "Танців з зірками" здивувала зовнішністю на фото з його онукою: "більше схожа на сестру".

Також Politeka писала, 40-річна внучка Чапкіса з " Танців з зірками "поділилася секретом моложавого вигляду:"неймовірний ефект".



