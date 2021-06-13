Внучка Народного артиста Украины, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, 40-летняя Анна Сафрончик, впечатлила фигурой на отдыхе

Красотка тщательно следит за своей внешностью, именно поэтому она выглядит значительно моложе своего возраста, передает Politeka.net. Анна не только использует различные средства для поддержания красоты и увлажнения кожи, но также занимается спортом.

На своем недавнем видео в Инстаграм актриса предстала в одном купальнике и показала свою изящную фигуру во время отдыха в Греции. На фото Анна пристально смотрит в камеру, трогая свои влажные волосы. На следующих снимках красотка приблизила свое лицо, чтобы показать фанатам молодость в 40 лет.

"Воскресенье ❤️ Греция ", - написала Анна.

На фото красотка позирует на фоне лазурного моря в одном мини-бикини, демонстрируя идеальную фигуру.

За пару часов собрала более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Анна ти чудова, яка спортивна!!!!! 👏❤️❤️❤️❤️❤️", "Красотка!!", "Вау", "Сорокалетние всегда красивее"😜😘", "Замечательно @annasafroncik 😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Сафрончик впервые попробовала флайборд — вид экстремального спорта, представляющий собой полёты на специальной доске, приводимой в движение за счёт реактивной силы потока воды, нагнетаемого подключённым к флайборду гидроциклом или создаваемой воздушно-реактивными двигателями, работающими на керосине и прикреплёнными к флайборду.

Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса в ярком бикини показала, как стать королевой пляжа: "Прекрасная русалка".

Как сообщала Politeka, дочка Чапкиса из "Танців з зірками" удивила внешностью на фото с его внучкой: "Больше похожа на сестру".

Также Politeka писала, 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" поделилась секретом моложавого вида: "Невероятный эффект".



