Відома українська актриса Ольга Сумська у новому образі підкорила помолоділим виглядом
Народна актриса України Ольга Сумська впевнена, що народні засоби не гірше дорогих косметичних. І з легкістю доводить це на особистому прикладі. У розділі Сторі в Instagram актриса показала сценічний образ стюардеси, вразивши моложавим виглядом поруч зі щасливим чоловіком - Віталієм Борисюком.
У синьому костюмі і з мінімумом макіяжу зірка виглядала мінімум на двадцять років молодше. Причому в повсякденному житті зірка зовсім не соромиться показати себе без макіяжу, а також продемонструвати образ без фотошопу.
Тому на кадрах, зроблених за лаштунками сяючий вигляд знаменитості чимало здивував-Ольга і правда виглядає молодше своїх років
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"Якщо у вас в холодильнику є натуральні інгредієнти-яйця, масло, сир, сир, мед - все це можна накладати шаром на обличчя. У мене в холодильнику завжди є розкішні маски, які можна використовувати. Повірте-це працює " - одного разу сказала зірка про свій відхід.
Нагадаємо, не так давно актриса театру і кіно розповіла про свої довгоочікувані гастролі. Тепер в сторі Ольга показує не тільки кадри з дому, але і знімки з перетворенням, з-за лаштунків і з самих виступів. Не обходиться і без домашніх фото без макіяжу, так як Сумська воліє показувати себе різною.
Ми також писали, що Ольга виклала яскраві знімки на вулицях містах, на яких з'явилася в елегантному образі. На прогулянку зірка вийшла у вишуканій жовтій вишиванці, поверх якої накинула темно-синю кофту.
У підписі до фотографій Сумська розповіла свою історію: "коли вперше приїхала з Полтави до сестри в Київ, мені було 14. Після проб ми поїхали на екскурсію по Києву, я вперше побачила Наживо велич і красу Софії Київської, Лаври, Золотих воріт! Закохалася в столицю назавжди і то відчула тоді, що буду жити саме в цьому неймовірно красивому місті, здалося мені рідним. Так і сталося".
Нагадавши, Сумська засвітила інтер'єр своєї нової квартири, білосніжні меблі та посуд: "Віталічек, ти задоволений?".
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