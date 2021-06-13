Известная украинская актриса Ольга Сумская в новом образе покорила помолодевшим видом

Народная актриса Украины Ольга Сумская уверена, что народные средства не хуже дорогих косметических. И с легкостью доказывает это на личном примере. В разделе Стори в Инстаграм актриса показала сценичный образ стюардессы, впечатлив моложавым видом рядом со счастливым мужем - Виталием Борисюком.

В синем костюме и с минимумом макияжа звезда выглядела минимум на двадцать лет моложе. Причем в повседневной жизни звезда совсем не стесняется показать себя без макияжа, а также продемонстрировать образ без фотошопа.

Поэтому на кадрах, сделанных за кулисами сияющий вид знаменитости немало удивил – Ольга и правда выглядит моложе своих лет

«Если у вас в холодильнике есть натуральные ингредиенты - яйца, масло, сыр, творог, мед - все это можно накладывать слоем на лицо. У меня в холодильнике всегда есть роскошные маски, которые можно использовать. Поверьте - это работает» - однажды сказала звезда о своем уходе.

Напомним, не так давно актриса театра и кино рассказала о своих долгожданных гастролях. Теперь в Стори Ольга показывает не только кадры из дома, но и снимки с преображением, из-за кулис и с самих выступлений. Не обходится и без домашних фото без макияжа, так как Сумская предпочитает показывать себя разной.

Мы также писали, что Ольга выложила яркие снимки на улицах городах, на которых появилась в элегантном образе. На прогулку звезда вышла в изысканной желтой вышиванке, поверх которой накинула темно-синюю кофту.

В подписи к фотографиям Сумская рассказала свою историю: "Когда впервые приехала из Полтавы к сестре в Киев, мне было 14. После проб мы поехали на экскурсию по Киеву, я впервые увидела вживую величие и красоту Софии Киевской, Лавры, Золотых ворот! Влюбилась в столицу навсегда и то почувствовала тогда, что буду жить именно в этом невероятно красивом городе, показалось мне родным. Так и случилось".

Напомним, Сумская засветила интерьер своей новой квартиры, белоснежная мебель и посуда: "Виталичек, ты доволен?".

Также Politeka писала, что 54-летняя "Роксолана" Ольга Сумская показала, как сейчас выглядит без косметики: фото