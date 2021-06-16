Ганна Богдан відреагувала на злив листування Михайла Заливако і Лесі Никитюк

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно прогримів скандал зі зломом сторінки в Instagram відомої української телеведучої і блогерки Лесі Нікітюк. Хакери злили в мережу не тільки пікантні фото знаменитості, але і скріншоти її листувань з відомими чоловіками.

Так, серед іншого надбанням громадськості стало особисте листування Нікітюк зі співаком Максом Барських і головним героєм останнього сезону шоу "Холостяк" Михайлом Заливако. У цьому листуванні Міша нібито скаржиться Лесі, що у фіналі "Холостяка" вибрав не ту дівчину, а взагалі хоче одружитися саме на Нікітюк. Багато хто сприйняв це, як жарт, правда шанувальники Заливако і його обраниці Анни Богдан засипали пару питаннями, що це було за листування.

Кохана "Холостяка" Анна мовчати не стала і відповіла всім, якою була її реакція на цей скандал. Схоже, дівчина теж відреагувала на це, як на жарт: "Друзі, я дуже рада, що ми з Мішею двоє адекватних і усвідомлених людей, які розуміють жарти і загалом гумор", - написала Богдан в Instagram-сторіс.

Відзначимо, що недавно пара Михайло Заливако і Анна Богдан вирушили в подорож до Каппадокії. Так що фанати вирішили, що у закоханих все добре і цей скандал не вплинув на їхні стосунки.

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