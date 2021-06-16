Легендарна співачка Софія Ротару побувала на українському курорті

Відома співачка відзначила минулого року своє 73-річчя, передає Politeka.net. Однак шанувальники помічають, що зірка не виглядає на свій вік.

Вже давно відомо, що артистка стежить за харчуванням, щоб підтримувати себе у формі.

Нещодавно Ротару приїхала до Одеси, де зробила кілька знімків зі своїми фанатами. Останні розмістили чесні кадри із зіркою, засвітивши обличчя Софії Ротару без фільтрів і ретуші поблизу.

Співачка скрізь посміхалася і виглядала свіжо, і щасливо.

"Микола Турчин: "Софія Михайлівна Ротару! Людина з мого дитинства, співачка, з піснями якої я виріс. Спасибі Вам за можливість доторкнутися до вас, людині - легенді, до жінки, про яку мріяли мільйони.... Дай Бог вам довгі роки здоров'я!!!!",- написали автори поста.

Публікації зібрали близько 1000 лайків і багато коментарів.

"Справжня, красива, мила, Справжня Жінка", "Наша улюблена най - най!❤ ️ 👏 😍 👏 ", "Велика жінка.❤ ️ 👏 ", "Супер 🔥🔥🔥🙌❤️🙌❤️🙌❤️👏👏", "справжнісінька і талановита!", "Королева овацій! Браво С. М. Ротару!!!❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏👏👏", "Незрівнянна Наша Софія Михайлівна", " Королева!❤ ️ ❤️❤ ️ Молодець, що приїхала в Одесу! Народ хоче С. Ротару!🙂🙂🙂😘🌹🌹🌹🌹🌹", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Софія Ротару вже багато років дотримується основного правила - не їсти після 18:00, а також вона намагається контролювати, то що їсть.

Нагадаємо, племінниця Ротару прогулялася в міні-шортиках по пляжу Мальдів: "скільки прекрасного...".

Як повідомляла Politeka, племінниця Ротару попустувала в міні-бікіні в океані: кадри райських видів.

Також Politeka писала, що племінниця Ротару в міні-бікіні влаштувала пустощі на пляжі Мальдів: "райський куточок".