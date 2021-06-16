Солістка групи " Go_A" Катя Павленко поділилася новими подробицями виступу на Євробаченні

За словами солістки Go_A, реакція в залі на їхні виступи була сильнішою, ніж на пісню переможців, пише «Обозреватель».

"Ну, якщо чесно, ми слухали італійців у залі-це був дуже сильний виступ, але на Go_A реакція була набагато потужнішою. Три хвилини не могли заспокоїти трибуни після нашого виступу – все шоу змістилося по таймінгу. Це було просто нереально! Відчували максимальну підтримку глядачів. Всі учасники говорили нам: "хлопці, ви-переможці»", - розповіла співачка.

При цьому в Go_A підозрювали, що можуть не отримати перемогу.

"Після перших репетицій Go_A різко злетіла в рейтингах букмекерів-групу поставили на перше місце по голосуванню прес-зони. Коли ми виходили співати, всі вибігали, щоб послухати. Але ми підозрювали, що перше місце нам можуть банально не дати через певні політичні штуки. Просто поставили собі за мету-максимально запам'ятатися, і ми цього досягли", - зізналася Катя Павленко.

Нагадаємо, "Go_A" зайняли 5 на"Євробаченні-2021". Група отримала 364 бали, в той час як країна-переможець отримала 524 бали.

Зокрема, українці отримали 97 балів від журі та 267 балів від глядачів. Після голосування журі ми були на 9 місці, а от за результатами глядацького голосування Україна перемістилася на 5 сходинку.

Зараз Go_A готує нові пісні активно виступає. Так, 27 червня група братиме участь у фестивалі "Via Carpatia-2021", який пройде у Верховині.

"Цей фестиваль близький нам по духу, ми з ним маємо спільний інтерес - переосмислення української культурної спадщини. Нам важливо зберегти неповторну душу пісні", - зазначили на сторінці Go_A в Instagram.

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