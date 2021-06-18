У Мережу злили цікаве фото переможниці "Холостяк 11" Анни Богдан
28-річна дівчина, що працює в сфері туристичного бізнесу та яка стала обраницею "Холостяка" Михайла Заливако, здивувала дивним вбранням. Так, на одній з фан-сторінок шоу в Instagram опублікували новий знімок, на якому Анна позувала в незвичайному костюмі, передає Politeka.net.
Кохана Заливако постала в топі, чашечки якого нагадували мушлі, та довгій вузькій спідниці, ніби хвіст русалки. Довгі рукавички й перлове намисто доповнили лук.
Користувачі кинулися коментувати побачене. Багато хто не зрозумів образу Анни, розкритикувавши дівчину за невдалий наряд. Дехто навіть порадив їй повчитися у головної суперниці на шоу - Юлії "Зайки" Бельченко, яка стала улюбленицею публіки в Instagram.
"Якась бракована русалонька😆 🤦! Аня, йди до Юлі на майстер-клас з фотосесій 😉 😅"
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"😂 😂 😂Іди одягнися, диво"
"Що це?"
"О Боже😢"
"Головне, наречений щасливий😂"
"😍 🔥 🔥надзвичайно красива, і нехай що хочуть пишуть, вони просто заздрять тобі"
"який страх"
"Це жесть 😂 😂 😂"
"А де Міша?"
"Вона вагітна або просто від'їлася?)😂"
"Красива, не розумію чим вона може не подобатися"
Раніше ми розповідали, Богдан сколихнула Мережу несподіваним закликом, який супроводила пікантним відеорядом.
"Ми самі робимо своє життя. Ризикуй! Інакше твоє життя - це не життя, а лише існування! Плювати на думку інших! Люди засуджували і будуть засуджувати, чого б ти не домігся і що б не робив! Так який сенс паритися? Думай про майбутнє! Візуалізуй", - звернулася переможниця "Холостяка" до своїх фанатів.
Нагадаємо, Заливако випадково "проговорився", чи залишився він після" Холостяка "з Ганною Богдан:" шкода вас...".
Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Заливако після критики українців вирішив зізнатися: "вибирав же за фактом не я...".
Також Politeka писала, Юлія Зайка з " Холостяка "у весільній сукні вразила кадрами біля моря:"кільце на безіменному пальці".