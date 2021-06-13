Победительница последнего сезона "Холостяка" Анна Богдан показала необычное видео и обратилась к своим поклонникам

Как сообщает Politeka.net, бывшая жена главы Офиса президента Андрея Богдана Анна стала избранницей нового "Холостяка" Михаила Заливако на реалити-шоу. В своем Instagram Анна Богдан недавно опубликовала провокативное видео из своей фотосессии, а в подписи к нему вдохновила украинок на перемены.

В черно-белом ролике, который показала Анна, ее можно увидеть в разных довольно пикантных образах. Все наряды, которые примеряла девушка, отлично подчеркнули ее изящные формы и пышное декольте. Красотка меняла позы и даже локации, но все это снималось, похоже, в одной фотостудии.

В подписи к публикации Богдан обратилась к своим поклонникам. "Мы сами делаем свою жизнь. Риску! Иначе твоя жизнь – это не жизнь, а лишь существование! Плевать на мнение других! Люди осуждали и будут осуждать, чего бы ты не добился и что бы не делал! Так какой смысл париться? Думай о будущем! Визуализируй. Это будет мотивировать тебя на действия! Не оглядывайся на прошлое! Прими все жизненные ситуации как урок и идти дальше с высоко поднятой головой. Цени миг! Бери с него максимум! Заряжайся! Зачем ждать судного дня, если можно начать действительно ЖИТЬ прямо сейчас?", - написала Анна.

Напомним, Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан: "Жаль вас...".

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Заливако после критики украинцев решил признаться: "Выбирал же по факту не я...".

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