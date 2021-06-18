В Сеть слили любопытное фото победительницы "Холостяк 11" Анны Богдан
28-летняя девушка, работающая в сфере туристического бизнеса, ставшая избранницей "Холостяка" Михаила Заливако, удивила странным нарядом. Так, на одной из фан-страничек шоу в Инстаграм опубликовали новый снимок, на котором Анна позировала в необычном костюме, передает Politeka.net.
Возлюбленная Заливако предстала в топе, чашечки которого напоминали ракушки, и длинной узкой юбке, будто хвост русалки. Длинные перчатки и жемчужное ожерелье дополнили лук.
Пользователи кинулись комментировать увиденное. Многие не поняли образа Анны, раскритиковав девушку за неудачный наряд. Кое-кто даже посоветовал ей поучиться у главной соперницы на шоу - Юлии "Зайке" Бельченко, ставшей любимицей публики в Инстаграм.
"Какая-то бракованная Русалочка 😆🤦! Аня, иди к Юле на мастер-класс по фотосессиям 😉😅"
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"😂😂😂Иди оденься, чудо"
"Что это?"
"О Боже😢"
"Главное, жених счастлив😂"
"😍🔥🔥чрезвычайно красивая, и пусть что хотят пишут, они просто завидуют тебе"
"какой страх"
"Смешно😂"
"Это жесть 😂😂😂"
"А где Миша?"
"Она беременна или просто отхавалась ?)😂"
"Красивая, не понимаю чем она может не нравиться"
Ранее мы рассказывали, Богдан всколыхнула Сеть неожиданным призывом, который сопроводила пикантным видеорядом.
"Мы сами делаем свою жизнь. Рискуй! Иначе твоя жизнь – это не жизнь, а лишь существование! Плевать на мнение других! Люди осуждали и будут осуждать, чего бы ты не добился и что бы не делал! Так какой смысл париться? Думай о будущем! Визуализируй", - обратилась победительница "Холостяка" к своим фанатам.
Напомним, Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан: "Жаль вас...".
Как сообщала Politeka, "Холостяк" Заливако после критики украинцев решил признаться: "Выбирал же по факту не я...".
Также Politeka писала, Юлия Зайка из "Холостяка" в свадебном платье поразила кадрами у моря: "Кольцо на безымянном пальце".