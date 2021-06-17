Актриса Ксенія Мішина, яка стала першою українською "Холостячкою", видала чергову порцію особистих переживань

31-річна зірка, яка, як відомо, захоплюється духовними практиками, медитацією і йогою, багато часу приділяє роздумам про сенс життя. Втікши колись в минулому від екс-чоловіка-абьюзера, зараз Ксенія щаслива в своїх нових відносинах з переможцем "Холостячки" Олександром Еллертом. І тепер вважає своїм обов'язком розкрити очі шанувальникам, як бути в гармонії з собою і оточуючими.

В новому пості в Інстаграм Мішина заговорила про особисті межі, здоровий егоїзм і про те, за що вона могла раніше відчувати сором та провину, передає Politeka.net. Свій спіч актриса супроводила яскравим фото, на якому постала при "повному параді", з бездоганним макіяжем, укладкою, в чорній сукні та білому жакеті.

"Саме з цього починається все: щасливі відносини, успішна і ефективна кар'єрна комунікація, відносини батька і дитини, відносини в будь-якому колективі. <...> Уявіть, якщо кожен буде вступати у відносини з повним відчуттям самоцінності... Це не скасовує відкритого серця, коли тебе просять, а ти відчуваєш, що хочеш і можеш допомогти! А не коли, соромлюся сказати ні, погоджуюся, а всередині відчуваю сором і провину від того, що зраджую собі. Друзі, просто усвідомте, що чим більше у вашому житті токсичних проявів від інших людей, тим більше в ньому страждання. Ваше тіло просто звикає до того, щоб постійно відчувати стрес. Це не про розвиток, це про виживання. Ну навіщо вам це, правда?", - поділилася Ксенія своїми думками.

Примітно, що напередодні зірка побувала на весіллі, в якості подружки нареченої. Мішину в Мережі закидали питаннями, коли ж відбудеться їх з Еллертом одруження.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина показала, в якому вигляді прийшла на перше побачення з Еллертом: "обожнюю".

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