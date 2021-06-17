Актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", выдала очередную порцию личных переживаний

31-летняя звезда, которая, как известно, увлекается духовными практиками, медитацией и йогой, много времени уделяет размышлениям о смысле жизни. Сбежав когда-то в прошлом от экс-мужа-абьюзера, сейчас Ксения счастлива в своих новых отношениях с победителем "Холостячки" Александром Эллертом. И теперь считает своим долгом раскрыть глаза поклонникам, как быть в гармонии с собой и окружающими.

В новом посте в Инстаграм Мишина заговорила о личных границах, здоровом эгоизме и о том, за что она могла ранее испытывать стыд и вину, передает Politeka.net. Свой спич актриса сопроводила ярким фото, на котором предстала при "полном параде", с безупречным макияжем, укладкой, в черном платье и белом жакете.

"Именно с этого начинается все: счастливые отношения, успешная и эффективная карьерная коммуникация, отношения родителя и ребёнка, отношения в любом коллективе. <...> Представьте, если каждый будет вступать в отношения с полным ощущением самоценности... Это не отменяет открытого сердца, когда тебя просят, а ты чувствуешь, что хочешь и можешь помочь! А не когда, стесняюсь сказать нет, соглашаюсь, а внутри испытываю стыд и вину от того, что предаю себя. Ребята, просто осознайте, что чем больше в вашей жизни токсичных проявлений от других людей, тем больше в ней страдания. Ваше тело просто привыкает к тому, чтобы постоянно испытывать стресс. Это не про развитие, это про выживание. Ну зачем вам это, правда?", - поделилась Ксения своими мыслями.

Примечательно, что накануне звезда побывала на свадьбе, в качестве подружки невесты. Мишину в Сети закидали вопросами, когда же состоится их с Эллертом бракосочетание.

Напомним, "Холостячка" Мишина показала, в каком виде пришла на первое свидание с Эллертом: "Обожаю".

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