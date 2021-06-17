Український співак Дмитро Монатік перегнав деяких зірок українського шоу-бізнесу

Дмитро Монатік завдяки своїй творчості, харизмі і наполегливій роботі домігся великих висот, передає Politeka.net. Зараз музику виконавця слухають мільйони людей з різних країн світу.

У мережі створили наочний рейтинг артистів, яких слухають на інтернет-сервісі "Spotify", без урахування артистів, які протягом останніх років гастролюють в Росії.

Перше місце зайняв Діма Монатік з більш ніж 47 мільйонами прослуховувань. Таким чином, співак "обігнав" своїх колег Святослава Вакарчука, Тіну Кароль, Настю Каменських та інших.

Публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів.

"Фантіна виправлять цю ситуацію після побаченого за пару днів😂 😂 😂", "ну про Казку це точно казкова маячня", "у Марув напевно понад 50, хоча можу помилятися", "Казка 95% - прослуховування пісні «Плакала »?) ", "Go_a дуже круті, вони молодці! 🔥 🔥 ", "гайз, а на спотифай можна крутити прослуховування чи ні?", "Тільки @tina_karol. Тіна тут така недооцінена. Її Величність Тіна Кароль недооцінена, як пекло", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Діма Монатік з юних років займається танцями. Артист ходив на кастинги, і у 2010 році його помітили в третьому сезоні телешоу "Танцюють всі!" і в першому сезоні "X-Фактора".

Пізніше артист почав писати пісні для популярних виконавців, серед яких Світлана Лобода, Анна Седокова, Єва Бушміна, Аліна Гросу, Діма Білан і Серьога.

Нагадаємо, що суддя "Голосу країни" Монатік насмішив Дорофєєву з Дантесом, виділяючись під Go_A: "цю-вію...".

А ще Politeka писала, що суддя "Голосу країни" Монатік показав унікальні кадри своєї репетиції: "обожнюю цю частину...".

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