Співачка Тіна Кароль пролила світло на ситуацію з Даном Баланом

Як відомо, 42-річний молдавський виконавець і 36-річна українська артистка протягом декількох років розбурхували фанатів "Голосу країни", своєю телеекранною грою-любов'ю, в яку дуже багато хто повірив.

За словами керівника проєкту Володимира Завадюка "роман" між артистами створювався штучно. Тоді багато шанувальників образилися через обман. Балан вирішив своїм обов'язком пояснити, що відбувалося насправді.

Дан поклав край чуткам, зізнавшись, що у них з Кароль були справжні почуття і "ніякого обману". Але головне, якими були ці почуття. Дика пристрасть, таємне одруження та інше, про що писали їхні фанати, - всього лише буйство чиєїсь фантазії. Молдаванин озвучив, що у них з Кароль була всього лише дружба і симпатія.

Тіна, ставши гостею на Авторадіо, підтвердила заяву екс-колеги по "Голосу". Відповідні кадри опубліковані в Instagram, передає Politeka.net.

"Правильно сказав. Звичайно, довелося йому це роз'яснити, тому що, коли люди працюють з артистами, їм іноді здається, що вони теж артисти (камінь в город продюсера, - ред.). У цьому "фльорі" люди забуваються і втрачають субординацію. Нам довелося разом відстояти наше ім'я, наших шанувальників, наші почуття... Я рада, що ситуація розрулилася і всі все зрозуміли", - заявила співачка.

Також Кароль припустила, що їх з Баланом чекає в майбутньому:

"Як буде далі - це життя. Насправді, дві сильні творчі особистості, які самостійні й одиначки по життю. Подивимося, як доля управить наші серцеві струни...,- сказала вона, додавши, незважаючи на те, що звикла керувати багатьма процесами у своєму житті, але "все, що стосується серцевих струн - тут обеззброєна максимально".

Нагадаємо, Балан після "роману" з Тіною Кароль і Голосу країни з'явився в новому проекті: "діти-це ваше"