Український бізнесмен, колишній герой шоу "Холостяк", Михайло Заливако, розкрив страшні подробиці зі свого життя

Після своєї участі в популярному проекті Заливако отримав величезну популярність, передає Politeka.net. Після завершення зйомок бізнесмен продовжив будувати стосунки з переможницею шоу Анною Богдан.

Днями Михайло дав інтерв'ю Славі Дьоміну на Ютуб. Так, бізнесмен розповів, що з дитинства займався спортом, але ніколи не працював тренером.

За словами Заливако, він завжди займався спортом, крім одного періоду з 12 по 15 років, коли у нього діагностували важке захворювання - гемологічний васкуліт.

"Я лежав разом з "лейкозниками" у відділенні гематології. Зі мною лежали хлопці, які вмирали кожні три тижні. Надивився такого... Я провалявся довго з цією "болячкою" і в цей час я був такий кволий, дохлий, але через те, що була м'язова пам'ять, в 18 років став назад займатися спортом", - поділився Заливако.

За словами "Холостяка", через що з'явилася ця хвороба незрозуміло. Можливо, так на організмі бізнесмена відбилося ускладнення після ангіни.

"Ангіна - це найстрашніше, що у нас є. Серйозно кажу, це ускладнення на мозок і на інші органи", - зазначив Михайло.

Зараз колишній герой шоу займається в залі у своє задоволення, ніколи себе не змушуючи йти в зал.

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