Вагітна телеведуча Катя Осадча показала себе в домашній обстановці без макіяжу і епатажних нарядів
Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча, автор програми" Світське життя " Катя Осадча, яка нещодавно оголосила про вагітність, часто радує фанатів яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. В цей раз Зоряна красуня поділилася в сторіс милим кадром, на якому її можна побачити в домашньому образі – без макіяжу і екстравагантних нарядів.
На знімку, який Катя зробила сама, вона лежить на зручному шезлонгу з подушечкою і загадковому дивиться в об'єктив. Перед камерою телеведуча з'явилася в просто світлій футболці з милим намистом на шиї, її волосся зібране в недбалий пучок, а на обличчі немає макіяжу. Забавно, але без косметики на обличчі телезірки можна розглянути веснянки і зморшки. Свій знімок в сторіс Осадча не підписала.
Відзначимо, що Катя вагітна вже втретє. Вона ростить старшого сина Іллю від першого шлюбу, який цього року закінчив школу. Також у неї в шлюбі з телеведучим Юрієм Горбуновим підростає маленький син Іван. Тепер же 37-річна Осадча вагітна втретє, але продовжує ретельно ховати свій живіт під просторими нарядами.
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