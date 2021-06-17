Беременная телеведущая Катя Осадчая показала себя в домашней обстановке без макияжа и эпатажных нарядов

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая, автор программы "Светская жизнь" Катя Осадчая, которая недавно объявила о беременности, часто радует фанатов яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. В это раз звездная красотка поделилась в сторис милым кадром, на котором ее можно увидеть в домашнем образе – без макияжа и экстравагантных нарядов.

На снимке, который Катя сделала сама, она лежит на удобном шезлонге с подушечкой и загадочном смотрит в объектив. Перед камерой телеведущая появилась в просто светлой футболке с милым ожерельем на шее, ее волосы собраны в небрежный пучок, а на лице нет макияжа. Забавно, но без косметики на лице телезвезды можно рассмотреть веснушки и морщинки. Свой снимок в сторис Осадчая не подписала.

Отметим, что Катя беременна уже в третий раз. Она растит старшего сына Илью от первого брака, который в этом году окончил школу. Также у нее в браке с телеведущим Юрием Горбуновым подрастает маленький сын Иван. Теперь же 37-летняя Осадчая беременна в третий раз, но продолжает тщательно прятать свой живот под просторными нарядами.

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