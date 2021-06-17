Учасник шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко став учасником кулінарного шоу "Майстер шеф"
Фіналіст шоу" Холостячка " і один з головних претендентів на серце Ксенії Мішиної Олексій Тригубенко після участі в проекті все ж залишився один. І хоча на шоу йому не вдалося підкорити Мішину, але ось глядачам, а особливо глядачкам, Олексій сподобався. Що вдалося Тригубенко на проекті, так це отримати популярність, і ось його вже звуть в інші шоу.
Так, у третьому випуску шоу " МастерШеф. Celebrity " боролися за перемогу учасники різних сезонів «Холостяка» і «Холостячки».
У Червоній команді опинилися: Богдана Оханська, Джессіка Чеги і Юлія Бельченко, а їх суперниками з синьої команди стали Олексій Тригубенко, Андрій Рибак та Ілля Рибальченко.
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Однак, судячи з реакції глядачів, їм більше до душі традиційний варіант шоу.
"Була ж відмінна передача... Чому продюсери думають, що глядачі тупі і їм таке зайде? Хочеться назад душевних, щирих учасників, а не всього цього пустощів та гри", "відправте Ектора на пенсію... У нього, по-моєму, не для кухні настрій. Просто дичина якась. Було класне шоу, на що перетворили? Фу, днище", "Ектор, очнись, що ви творите", - коментують "МастерШеф. CELEBRITY" в мережі.
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