Легендарна російська співачка Алла Пугачова розбурхала мережу своїм фото
Як пише Politeka.net, фото російської Примадонни з'явилося на фан-сторінці в Instagram. Сама ж Пугачова хоч і має особисту сторінку в Instagram, але не часто балує шанувальників новими фото.
Так, на кадрі, який опублікували фанати, Пугачова відображена в чорній сукні з декольте і чоботях-ботфортах. Вона стоїть. Кокетливо виставивши вперед ногу. Одраз допполняет пишна укладка. Видно, що фото архівне.
"Не можна заплатити за те, що не має ціни. Деякі стверджують, ніби кожна, абсолютно кожна річ у світі має свою ціну. Це неправда. Є речі, у яких немає ціни, вони безцінні. Їх найпростіше дізнатися: варто тільки їх втратити, і всі — вони вже втрачені назавжди», - підписаний кадр.
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Фото Примадонни активно коментують в мережі.
"Завжди бездоганно красива», «красуня», «шикарна», «яка вона все таки молодець розумниця красуня я їй захоплююся», «Красоточка, Аллочка Борисівна, найкраща», «ви ну просто лапусечка», «Просто красуня, шикарна жінка", " Алла Борисівна, ви - епоха. Нехай що завгодно говорять ніякі люди", - пишуть шанувальники артистки.
Але, не обійшлося і без неприємних реплік: "Знову перука більше голови! Куди дивляться іміджмейкери??? Бабуся видно в дзеркало давно не дивилася", "хто це?", «Жах».
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