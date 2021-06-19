Легендарная российская певица Алла Пугачева взбудоражила Сеть своим фото

Как пишет Politeka.net, фото российской примадонны появилось на фан-странице в Инстаграм. Сама же Пугачева хоть и имеет личную страницу в Инстаграм, но не часто балует поклонников новыми фото.

Так, на кадре, который опубликовали фанаты, Пугачева запечатлена в черном платье с декольте и сапогах-ботфортах. Она стоит. Кокетливо выставив вперед ногу. Одраз допполняет пышная укладка. Видно, что фото архивное.

«Нельзя заплатить за то, что не имеет цены. Некоторые утверждают, будто каждая, абсолютно каждая вещь в мире имеет свою цену. Это неправда. Есть вещи, у которых нет цены, они бесценны. Их проще всего узнать: стоит только их потерять, и всё — они уже потеряны навсегда», - подписан кадр.

Фото Примадонны активно комментируют в Сети.

«Всегда безупречно красива», «Красотка», «Шикарная», «Какая она все таки молодец умница красавица я ей восхищаюсь», «Красоточка, Аллочка Борисовна, самая лучшая», «Вы ну просто лапусечка», «Просто красотка, шикарная женщина», «Алла Борисовна, Вы - эпоха. Пусть что угодно говорят никакие люди», - пишут поклонники артистки.

Но, не обошлось и без неприятных реплик: «Опять парик больше головы! Куда смотрят имиджмейкеры??? Бабушка видно в зеркало давно не смотрела», «Кто это?», «Жуть».

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