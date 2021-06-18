Цікаві кадри з Аллою Пугачовою і їх з Галкіним семирічними двійнятами облетіли Мережу
Так, 72-річна артистка залишилася одна з дітьми в своєму величезному замку, який їй побудував люблячий чоловік. Примадонні довелося самостійно няньчитися з Гаррі та Лізою, а ті, в свою чергу, дуріли й не слухалися маму. Відповідні кадри з'явилися на одній з фан-сторінок сімейства в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, Алла Борисівна засвітила розкішне оздоблення особняка, знявши малюків на величезних сходах. Її син з донькою вляглися на сходинки і відмовлялися йти, поки додому не повернеться їх батько.
"Я не розчула, що ти сказав, якщо тато не приїде?", - запитала в Гаррі Алла Борисівна.
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"Якщо тато не приїде, то у мене буде нервовий зрив", - зітхнув хлопчик, і вони з сетрою продовжили "витирати" собою сходи.
Через деякий час співачка не витримала і звернулася до них: "Ви діти або сходинки, я не можу зрозуміти?"
"Я - дитина! А ти, Гаррі?", - запитала Ліза в брата.
"А я сходинка", - насмішив той.
"І я теж! Сходинка, що говорить, і яка любить татуся й матусю", - підхопила ідею дівчинка.
Тоді Пугачова поцікавилася, як довго вони мають намір тут лежати. Діти були категоричні: "поки тато не приїде"
На щастя Примадонни, незабаром з'явився Галкін, сторопівши від побаченого: "Що це?!"
Користувачі з жаром обговорили ролик в коментарях:
"Алла Борисівна, у вас прекрасні дітки. Дуже виховані, а це спасибі батькам)) адже вся закладка йде в дитинстві. Ви з Максимом великі молодці"
"Раз сходинка, два сходинка - буде драбинка!!))) Милі чудики!!)))❤️"
"Таке домашнє тепло в цій родині)) здорово! ці діти щасливі...я люблю вас..😍👏🙌❤️"
"Правильно краще тут лежати, спинки рівні будуть"
Нагадаємо, Домробітниця видала деталі, як Пугачова зраджувала Кіркорову з юним Галкіним: "сподобався".
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Також Politeka писала, що у родині Пугачової з'явилася ще одна дитина, в Мережу злили фото: "дуже схожа на Аллу Борисівну".