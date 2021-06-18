Цікаві кадри з Аллою Пугачовою і їх з Галкіним семирічними двійнятами облетіли Мережу

Так, 72-річна артистка залишилася одна з дітьми в своєму величезному замку, який їй побудував люблячий чоловік. Примадонні довелося самостійно няньчитися з Гаррі та Лізою, а ті, в свою чергу, дуріли й не слухалися маму. Відповідні кадри з'явилися на одній з фан-сторінок сімейства в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Алла Борисівна засвітила розкішне оздоблення особняка, знявши малюків на величезних сходах. Її син з донькою вляглися на сходинки і відмовлялися йти, поки додому не повернеться їх батько.

"Я не розчула, що ти сказав, якщо тато не приїде?", - запитала в Гаррі Алла Борисівна.

"Якщо тато не приїде, то у мене буде нервовий зрив", - зітхнув хлопчик, і вони з сетрою продовжили "витирати" собою сходи.

Через деякий час співачка не витримала і звернулася до них: "Ви діти або сходинки, я не можу зрозуміти?"

"Я - дитина! А ти, Гаррі?", - запитала Ліза в брата.

"А я сходинка", - насмішив той.

"І я теж! Сходинка, що говорить, і яка любить татуся й матусю", - підхопила ідею дівчинка.

Тоді Пугачова поцікавилася, як довго вони мають намір тут лежати. Діти були категоричні: "поки тато не приїде"

На щастя Примадонни, незабаром з'явився Галкін, сторопівши від побаченого: "Що це?!"

Користувачі з жаром обговорили ролик в коментарях:

"Алла Борисівна, у вас прекрасні дітки. Дуже виховані, а це спасибі батькам)) адже вся закладка йде в дитинстві. Ви з Максимом великі молодці"

"Раз сходинка, два сходинка - буде драбинка!!))) Милі чудики!!)))❤️"

"Таке домашнє тепло в цій родині)) здорово! ці діти щасливі...я люблю вас..😍👏🙌❤️"

"Правильно краще тут лежати, спинки рівні будуть"

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