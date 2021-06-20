Популярна співачка Дженніфер Лопес поділилася яскравими кадрами в зухвалому образі левиці

Відома виконавиця багато часу приділяє новим зйомкам, адже підписала контракт з платформою Нетфлікс і вже скоро приступає до зйомок. Поки в мережі обговорюють життя зірки після її розставання з Алексом Родрігесом, сама зірка, схоже, вже давно прийшла до тями.

Щоб нагадати про себе новим чином, Лопес нещодавно також опублікувала серію кадрів з нової зйомки. Дженніфер, якій через місяць виповниться 52-року, приміряла модний образ левиці. Масивні золоті ботфорти, помаранчева спідниця з величезним розрізом посередині і біла блуза створили вельми екстравагантний цибулю.

Причому завдяки правильному догляду за собою Лопес в черговий раз підкреслила молодий вигляд:

"Ці чоботи! 😍 🥵 ; Гаряча левиця! 🔥 😍 ; Дженні ти молодієш з кожним днем😍; буквально світиться !! Щастя творить чудеса🔥; стурбований вашою молодістю; така красива; ці черевики повинні поєднуватися з цим вбранням - виглядає жахливо; виглядаєш як бомба», - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що в звичному вуличному стилі, зірка прогулялася з яскравим макіяжем і простою зачіскою, причому не обійшлося без демонстрації преса і засмаглих форм. Оскільки над своїм образ зірка трудиться цілий рік, приховувати свою фігуру вона не планує.

Білий Міні-топ без рукавів і болотного кольору спортивні штани добре виглядали з дизайнерською обвувью і дорогою сумкою. Навіть відвернувшись від камери Лопес засвітила сяюче обличчя, дивуючи фотографів.

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