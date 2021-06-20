Популярная певица Дженнифер Лопес поделилась яркими кадрами в дерзком образе львицы

Известная исполнительница много времени уделяет новым съемкам, ведь подписала контракт с платформой Нетфликс и уже скоро приступает к съемкам. Пока в сети обсуждают жизнь звезды после ее расставания с Алексом Родригесом, сама звезда, похоже, уже давно пришла в себя.

Чтобы напомнить о себе новым образом, Лопес недавно также опубликовала серию кадров из новой съемки. Дженнифер, которой через месяц исполнится 52-года, примерила модный образ львицы. Массивные золотые ботфорты, оранжевая юбка с огромным разрезом посередине и белая блуза создали весьма экстравагантный лук.

Причем благодаря правильному уходу за собой Лопес в очередной раз подчеркнула молодой вид:

«Эти сапоги! 😍🥵; Горячая львица! 🔥😍; Дженни ты молодеешь с каждым днем ​​😍; Буквально светится !! Счастье творит чудеса🔥; Обеспокоен вашей молодостью; Такая красивая; Эти ботинки должны сочетаться с этим нарядом - выглядит ужасно; смотришься как бомба», - пишут в сети.

Ранее мы писали, что в привычном уличном стиле, звезда прогулялась с ярким макияжем и простой прической, причем не обошлось без демонстрации пресса и загорелых форм. Поскольку над своим образ звезда трудится круглый год, скрывать свою фигуру она не планирует.

Белый мини-топ без рукавов и болотного цвета спортивные брюки хорошо смотрелись с дизайнерской обвувью и дорогой сумкой. Даже отвернувшись от камеры Лопес засветила сияющее лицо, удивляя фотографов.

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