Онучка Народного артиста України, судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, 40-річна Анна Сафрончик викликала ажіотаж новим фото

Як передає Politeka.net, дівчина показала знімок на тій сторінці в Instagram.

«“Show must go on! "Buona domenica a tutti" (Шоу має тривати! "Всім щасливої неділі), - написала дівчина.

Анна показала фото, на якому зображена в чорній футболці, білих брюках і рожевому піджаку.

Знімок активно коментують в мережі. При цьому хтось зазначив, що не будь-який час Підходить для шоу.

"Яка ти красива жінка", "Анна завжди прекрасна", "ти – найкраще шоу", "Шоу має тривати... Так... але є час і для роздумів", "чудова! Це також здорово-бути на своїй землі з найкрасивішою столицею, Києвом», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс помер вночі 13 червня. Причиною смерті вважають похилий вік і довготривалу хворобу.

Прощання з легендарним хореографом відбулося 18 червня в Національній Філармонії України. Діти Чапкіса Грег і Лілія Чапкіси, які теж реалізували себе як танцівники, приїхали на похорон батька. Крім того, туди прибули рідні з усього світу, друзі, колеги. Також була присутня внучка Анна Сафрончик і молодша внучка Вікторія.

