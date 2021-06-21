Актриса Ксенія Мішина, що стала першою українською "Холостячкою", поділилася щасливими кадрами з відпочинку

Цього разу струнка красуня Ксенія Мішина поділилася щасливими фото з відпочинку на яхті, а також захопила фігурою. День тому зірка показала, як яскраво і дружно разом з Олександром Еллертом і сім'єю відзначила свій день народження.

А цього разу актриса вирішила показати також радісний момент з життя. Під час відпочинку Ксенія вирішила повністю відновитися, тому багато медитувала, ходила на духовні практики, займалася з фахівцями і навіть встигла провести сеанс «очищення».

Зараз зірка насолоджується курортним відпочинком і показала відразу два кадри з часу, який провела з близькими на яхті. Мішина захопила стрункою фігурою в купальнику, який вигідно підкреслив її форми. Піднявши ноги вгору і підставивши себе сонячним променям, зірка показала, як насолоджується хорошими вихідними.

Ми раніше писали також, що зірка, яка, захоплюється духовними практиками, медитацією і йогою, багато часу приділяє роздумам про сенс життя.

Втікши колись у минулому від екс-чоловіка-абьюзера, зараз Ксенія щаслива у своїх нових стосунках з переможцем "Холостячки" Олександром Еллертом. І тепер вважає своїм обов'язком розкрити очі шанувальникам, як бути в гармонії з собою і оточуючими.

У новому пості в Instagram Мішина заговорила про особисті межі, здоровий егоїзм і про те, за що вона могла раніше відчувати сором і провину.

Нагадавши, "Холостячка" Мішина показала, в якому вигляді прийшла на перше побачення з Еллертом: "обожнюю".

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