Відомий радіоведучий Слава Дьомін показав дитячі знімки і відверто поділився своєю історією про життя без батька

Як повідомляє Politeka.net, ведучий "Голосу країни", популярний радіоведучий Слава Дьомін, який веде своє шоу з інтерв'ю на YouTube-каналі, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму мікроблозі Instagram. Так, цього разу ведучий здивував українців, виклавши в мережу дитячі фото і поділившись історією про батька.

Так, в публікації є кадр дорослого Слави, кілька його дитячих фото, знімки з сином і фотографія його батька, якого він ніколи не знав. За словами ведучого, мама розлучилася з батьком ще до його народження, так що він ніколи його не зустрічав, хоча і знайшов всі дані і навіть хотів зустрінеться особисто.

"Зі своїм батьком особисто я не знайомий. Вони з мамою розбіглися ще до мого народження. Є тільки одна його фотографія (гортай👉). Хоча знаю, що його звуть Деркач Сергій і він з Сумської області. Колись мама йому писала листа про те, що у нього є син. На що він відповів, що у нього немає гарантій, що це його дитина. Кілька разів я поривався його знайти. За знайомим в поліції я знайшов всі дані. Але так і не наважився познайомитися особисто. А після народження власного сина мені стало пофігу. Адже, якби він хотів колись мене побачити, то знайшов би спосіб", - поділився Дьомін.

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