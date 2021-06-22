Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Узерлі є популярною німецько-турецькою актрисою, яка знялася в безлічі проектів. Українському глядачеві зірка найбільше запам'яталася завдяки серіалу" Чудовий вік", де зіграла роль Хюррем Султан. Не забуває дівчина і про соціальні мережі, в яких ділиться цікавим контентом.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Яка красива", "приголомшлива", "прекрасна дівчина", "це прекрасно", "Королева", "я люблю тебе, ти така красива, нехай благословить тебе Бог і зробить твоє серце щасливим", "ви дуже красиві, міс Мер'єм, у вас дуже гарний колір очей", " Без коментарів..Одні емоції".

Повідомлялося, що відома актриса Мер'єм Узерлі захопила новою яскравою фотосесією для модного глянцю.

Як видно, на нових знімках Мер'єм позує, вмостившись на оксамитовому диванчику в тьмяній кімнаті. Перед камерою вона з'явилася в атласній сукні цікавого фасону з строкатим візерунком, яке красиво підкреслило її пружні принади.

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