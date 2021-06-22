Українська співачка Тіна Кароль поділилася яскравими кадрами, зробленими на природі

Відома артистка вирушила до Казахстану, звідки ділиться яскравими кадрами, передає Politeka.net.

Співачка користується великою популярністю за кордоном. Зокрема, днями Кароль представила свій альбом "Красиво" в Казахстані, де він лідирує в чартах стрімінг-сервісів.

Протягом тижня перебування в іншій країні співачка планує дати ряд теле - і радіоінтерв'ю. Також зірка ділиться кадрами своєї прогулянки в Алма-Аті.

Красуня пройшлася в синьому костюмі, який підкреслив її красиві форми. Зірка одягла на стегна сіру кофту і пройшлася, милуючись пейзажами.

Природа заворожувала не менше української знаменитості.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Нагадаємо, Тіна Кароль пройшлася по ринку у Казахстані. Кадри тут же розлетілися мережею. Зірка купила мед і фрукти.

"Тіна збирається відвідати культурні точки Алма-Ати. Зокрема, співачка хоче покататися на канатній дорозі і зустріти світанок в горах", – повідомляється на фан-сторінці знаменитості.

Також виконавиця за кордоном зустрілася з фанатами і заспівала в ефірі ранкового шоу.

Зазначимо, Тіна Кароль в інтерв'ю казахстанському каналу зізналася, що відкрита до любові.

"Я хочу любові, і не знаю. Але, може бути відкрита до нею. Якась така куля питань без відповідей і ризикові думки, можна так сказати", - поділилася Тіна.

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