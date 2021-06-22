Украинская певица Тина Кароль поделилась яркими кадрами, сделанными на природе

Известная артистка отправилась в Казахстан, откуда делится яркими кадрами, передает Politeka.net.

Певица пользует большой популярностью за границей. В частности, на днях Кароль представила свой альбом "Красиво" в Казахстане, где он лидирует в чартах стриминг-сервисов.

В течение недели прибывания в другой стране певица планирует дать ряд теле- и радиоинтервью. Также звезда делится кадрами своей прогулки в Алма-Ате.

Красотка прошлась в синем костюме, подчеркнувшем ее красивые формы. Звезда надела на бедра серую кофту и прошлась, любуясь пейзажами.

Природа завораживала не меньше украинской знаменитости.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Напомним, Тина Кароль прошлась по рынку в Казахстане. Кадры тут же разлетелись по сети. Звезда купила мед и фрукты.

"Тина собирается посетить культурные точки Алма-Аты. В частности, певица хочет покататься на канатной дороге и встретить рассвет в горах", – сообщается на фан-странице знаменитости.

Также исполнительница за границей встретилась с фанатами и спела в эфире утреннего шоу.

Отметим, Тина Кароль в интервью казахстанскому каналу призналась, что открыта к любви.

"Я хочу любви, и не знаю. Но, может быть открыта к ней. Какой-то такой шар вопросов без ответов и рисковые мысли, можно так сказать", - поделилась Тина.

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