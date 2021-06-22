Украинская певица Тина Кароль поделилась яркими кадрами, сделанными на природе
Известная артистка отправилась в Казахстан, откуда делится яркими кадрами, передает Politeka.net.
Певица пользует большой популярностью за границей. В частности, на днях Кароль представила свой альбом "Красиво" в Казахстане, где он лидирует в чартах стриминг-сервисов.
В течение недели прибывания в другой стране певица планирует дать ряд теле- и радиоинтервью. Также звезда делится кадрами своей прогулки в Алма-Ате.
Красотка прошлась в синем костюме, подчеркнувшем ее красивые формы. Звезда надела на бедра серую кофту и прошлась, любуясь пейзажами.
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Природа завораживала не меньше украинской знаменитости.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Напомним, Тина Кароль прошлась по рынку в Казахстане. Кадры тут же разлетелись по сети. Звезда купила мед и фрукты.
"Тина собирается посетить культурные точки Алма-Аты. В частности, певица хочет покататься на канатной дороге и встретить рассвет в горах", – сообщается на фан-странице знаменитости.
Также исполнительница за границей встретилась с фанатами и спела в эфире утреннего шоу.
Отметим, Тина Кароль в интервью казахстанскому каналу призналась, что открыта к любви.
"Я хочу любви, и не знаю. Но, может быть открыта к ней. Какой-то такой шар вопросов без ответов и рисковые мысли, можно так сказать", - поделилась Тина.
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