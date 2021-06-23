Популярна співачка Дженніфер Лопес у стилньому вбранні повеселила танцями на відпочинку вдома

Виконавиця публікує в Instagram різні кадри, якими захоплює мережу, тому на фан-акаунтах також часто з'являються кадри, які Лопес постила в сторі, щоб прокоментувати побачене. Наприклад, нещодавно шанувальники захопилися кумедними танцями Лопес на відпочинку вдома.

Артистка вирішила станцювати перед камерою у дворі, дивуючи завзятими рухами під популярну мелодію. У Смарагдовому костюмі, що складається з класичних штанів і маленького Топіка, зірка покрутилася перед об'єктивом, позитивно посміхаючись і хвалячись бездоганним виглядом.

У 51-рік Лопес все ще є що показати, тому її обличчя без зморшок і підтягнута шкіра завжди всіх захоплює:

"Вона така мила. Я сумую за тобою @jlo ❤️; дивимося на прес; мила посмішка, дуже красива; костюм просто блиск; чому це так круто; Люблю це😍; чудова леді і апетитна красуня😍; дивовижна жінка; Люблю це; дивно і чудово; ми всі чули сміх Бена на задньому плані 😂" »

Також Лопес влаштувала зухвалу зйомку прямо біля басейну, проте позувала там знаменитість не в простому бікіні, а в сміливому вбранні з золотими чобітьми на шпильці. Дженніфер приміряла помаранчеву спідницю з високою посадкою і вирізом посередині, кремову блузку без бринтів і розпустила волосся.

При цьому, щоб надати своєму стилю більш вдалого вигляду, Лопес прогнулася і виставила ногу вперед, даючи шанувальникам таким чином побачити її ноги у всій красі. Яскравий макіяж, відсутність аксесуарів і лакові ботфорти перетворили артистку на справжню бунтарку.