Популярна співачка Дженніфер Лопес у стилньому вбранні повеселила танцями на відпочинку вдома
Виконавиця публікує в Instagram різні кадри, якими захоплює мережу, тому на фан-акаунтах також часто з'являються кадри, які Лопес постила в сторі, щоб прокоментувати побачене. Наприклад, нещодавно шанувальники захопилися кумедними танцями Лопес на відпочинку вдома.
Артистка вирішила станцювати перед камерою у дворі, дивуючи завзятими рухами під популярну мелодію. У Смарагдовому костюмі, що складається з класичних штанів і маленького Топіка, зірка покрутилася перед об'єктивом, позитивно посміхаючись і хвалячись бездоганним виглядом.
У 51-рік Лопес все ще є що показати, тому її обличчя без зморшок і підтягнута шкіра завжди всіх захоплює:
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"Вона така мила. Я сумую за тобою @jlo ❤️; дивимося на прес; мила посмішка, дуже красива; костюм просто блиск; чому це так круто; Люблю це😍; чудова леді і апетитна красуня😍; дивовижна жінка; Люблю це; дивно і чудово; ми всі чули сміх Бена на задньому плані 😂" »
Також Лопес влаштувала зухвалу зйомку прямо біля басейну, проте позувала там знаменитість не в простому бікіні, а в сміливому вбранні з золотими чобітьми на шпильці. Дженніфер приміряла помаранчеву спідницю з високою посадкою і вирізом посередині, кремову блузку без бринтів і розпустила волосся.
При цьому, щоб надати своєму стилю більш вдалого вигляду, Лопес прогнулася і виставила ногу вперед, даючи шанувальникам таким чином побачити її ноги у всій красі. Яскравий макіяж, відсутність аксесуарів і лакові ботфорти перетворили артистку на справжню бунтарку.
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