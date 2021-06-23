Популярная певица Дженнифер Лопес в стилньом наряде повеселила танцами на отдыхе дома

Исполнительница публикует в Инстаграм разные кадры, которыми восхищает сеть, поэтому на фан-аккаунтах также часто появляются кадры, которые Лопес постила в Стори, чтобы прокомментировать увиденное. К примеру, недавно поклонники восхитились забавными танцами Лопес на отдыхе дома.

Артистка решила станцевать перед камерой во дворе, удивляя задорными движениями под популярную мелодию. В изумрудном костюме, состоящем их классических штанов и маленького топика, звезда покрутилась перед объективом, позитивно улыбаясь и хвастаясь безупречным видом.

В 51-год Лопес все еще есть что показать, поэтому ее лицо без морщин и подтянутая кожа всегда всех восхищает:

«Она такая милая. Я скучаю по тебе @JLo ❤️; Смотрим на пресс; Милая улыбка, очень красивая; костюм просто блеск; почему это так круто; Люблю это 😍; превосходная леди и аппетитная красавица😍; Удивительная женщина; Люблю это; удивительно и превосходно; Мы все слышали смех Бена на заднем плане 😂».

Также Лопес устроила дерзкую съемку прямо у бассейна, однако позировала там знаменитость не в простом бикини, а в смелом наряде с золотыми сапогами на шпильке. Дженнифер примерила оранжевую юбку с высокой посадкой и вырезом посередине, кремовую блузку без бринтов и распустила волосы.

При этом, чтобы придать своему стилю более удачного вида, Лопес прогнулась и выставила ногу вперед, давая поклонникам таким образом увидеть ее ноги во всей красе. Яркий макияж, отсутствие аксессуаров и лаковые ботфорты превратили артистку в настоящую бунтарку.